Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Bank wegen niedrigerer Ertragsprognosen von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. 2019 dürfte ein entscheidendes Jahr für die Bank werden, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am vorliegenden Studie. Sollte sie aber ihr Renditeziel (ROTE) nicht erreichen und womöglich im Firmenkundengeschäft sowie im Investmentbanking weiter Marktanteile verlieren, sei strategisches Umdenken erforderlich. Eine Fusion scheine dann der letzte Ausweg zu sein, wobei der Experte ein Zusammengehen mit der Commerzbank anders als mit einem Wettbewerber für die vernünftigere Variante hält./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-02-05/15:13

ISIN: DE0005140008