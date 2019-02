=== *** 03:00 US/Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation, Washington *** 07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Toyota City *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 4Q, Wien *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde (09:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Daimler AG, Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK), Stuttgart *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis, Wien *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 EU/EuGH, Generalanwalt legt Schlussanträge zur Klage Österreichs gegen deutsche PKW-Maut vor, Luxemburg *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit 14:00 DE/2. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder (bis 7.2.), Potsdam *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,7% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq *** 14:30 US/Handelsbilanz November PROGNOSE: -54,30 Mrd USD zuvor: -55,49 Mrd USD *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom *** - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Fusion des Bahngeschäfts von Siemens und Alstom, Brüssel - DK/Carlsberg A/S, Jahresergebnis, Kopenhagen - US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn), New York - US/Präsident Trump, voraussichtlich Nominierung von Mallpass als Kandidaten für Weltbank-Spitze, Washington - Märkte/Börsenfeiertag China, Südkorea ===

