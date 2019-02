Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im Schlussquartal 2018 ist das BIP um 6,4% YoY gewachsen, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Damit habe die Dynamik in der zweiten Jahreshälfte etwas nachgelassen. Die chinesische Wirtschaft sei 2018 insgesamt um 6,6% gewachsen, etwas weniger als 2017. Angesichts des zunehmenden Gegenwinds für das Wachstum hätten sich die politischen Entscheidungsträger in China bei der Lockerung der Fiskalpolitik flexibel gezeigt. ...

