DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Carl Zeiss Meditec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.03.2019 in Weimar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-02-05 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Carl Zeiss Meditec AG Jena - ISIN: DE 0005313704 - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 19. März 2019, um 10:00 Uhr, im congress centrum neue weimarhalle, UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. *I. Tagesordnung* 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2018 sowie der Lageberichte für die Carl Zeiss Meditec AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018, jeweils mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv eingesehen werden. Ferner werden sie in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt entfällt damit. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017/18* Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/18 sollen EUR 0,55 je dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/18 in Höhe von EUR 236.200.976,74 wie folgt zu verwenden: 1. Zahlung einer Dividende von EUR 0,55 je Stückaktie für 89.440.570 Stückaktien: EUR 49.192.313,50. 2. Vortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung: EUR 187.008.663,24. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, somit am 22. März 2019, fällig. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/18 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/18 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 5. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19* Der Aufsichtsrat schlägt - auf der Grundlage der Empfehlung des Prüfungsausschusses - vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/19 zu wählen. 6. *Beschlussfassung über die Änderung von § 11 Abs. 1 der Satzung (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)* Derzeit besteht der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 4 Abs. 1 DrittelbG sowie § 11 Abs. 1 der Satzung aus vier von den Anteilseignern und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern. Um die im Zusammenhang mit dem Wachstum der Gesellschaft und des Konzerns gestiegenen Anforderungen an die Aufsichtsratstätigkeit, insbesondere im Hinblick auf die damit verbundene gestiegene Diversität und Komplexität der Aufsichtsratsarbeit widerzuspiegeln, soll die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von derzeit sechs auf künftig neun Mitglieder erhöht werden. Die so entstehenden drei weiteren Sitze werden durch zwei Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt werden, und ein Aufsichtsratsmitglied, das von den Arbeitnehmern gewählt wird, besetzt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: § 11 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert: 'Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern. Davon werden drei Mitglieder von den Arbeitnehmern gemäß den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt.' Der Vorstand wird angewiesen, die vorstehende Satzungsänderung so zur Eintragung zum Handelsregister anzumelden, dass eine Eintragung im Handelsregister in den ersten beiden Wochen des Monats März 2020 erreicht werden kann. 7. *Beschlussfassung über die Änderung von § 19 Abs. 3 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrates)* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: § 19 Abs. 3 der Satzung wird nach Satz 1 wie folgt ergänzt: 'Für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats erhält jedes teilnehmende Aufsichtsratsmitglied ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.000,00. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Sitzungen eines Ausschusses. Als Teilnahme an einer Sitzung gilt auch die Teilnahme an einer telefonisch oder per Videokonferenz abgehaltenen Sitzung bzw. die Sitzungsteilnahme per Telefon- oder Videoeinwahl.' 8. *Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds* Herr Thomas Spitzenpfeil hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum 18. März 2019 niedergelegt. Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 4 Abs. 1 DrittelbG sowie § 11 Abs. 1 der Satzung aus vier von den Anteilseignern und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf den Vorschlag der Carl Zeiss AG gemäß § 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 AktG, die mehr als 25 % der Gesellschaft hält, sowie auf der Grundlage des Vorschlags des Nominierungsausschusses und unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat am 17.09.2015 für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele vor, Herrn Dr. Christian Müller, Finanzvorstand der Carl Zeiss AG, Oberkochen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 19. März 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Angaben gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Dr. Christian Müller: Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien in Unternehmen der Carl Zeiss Gruppe: * Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss Pensions-Treuhand e. V., Oberkochen, Deutschland * Vorsitzender des internen Beirats der Carl Zeiss Financial Services GmbH, Oberkochen, Deutschland * Mitglied der Geschäftsführung der Carl Zeiss Beteiligungs-GmbH, Oberkochen, Deutschland * Mitglied der Geschäftsführung der Carl Zeiss SMT Holding Management GmbH, Oberkochen, Deutschland * Mitglied der Geschäftsführung der Carl Zeiss SMT Holding GmbH & Co. KG, Oberkochen, Deutschland * Vorsitzender des Anlagenausschusses der Carl Zeiss Pensions-Treuhand e. V., Oberkochen, Deutschland * Mitglied des Treuhandvereins der Carl Zeiss Pensions-Treuhand e. V. Oberkochen, Deutschland * Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Inc., Thornwood, USA * Mitglied des Management Board der Carl Zeiss Pensions Trust Properties LLC, Wilmington, Delaware, USA Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen jeweils außerhalb der Carl Zeiss Gruppe: * Mitglied des Beirats der LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) Der Aufsichtsrat hat sich versichert, dass Herr Dr. Christian Müller den für die Aufsichtsratsmitgliedschaft zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. *Weitere Angaben und Hinweise: Angaben über den unter Tagesordnungspunkt 8 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten* Dr. Christian Müller Mitglied des Vorstands der ZEISS Gruppe (CFO) Christian Müller ist seit Oktober 2018 Mitglied im Vorstand sowie CFO der Carl Zeiss AG. Er betreut im Vorstand die Konzernfunktionen Finance & Controlling, Information Technology, Auditing & Risk Management, Security, Business & Infrastructure, Consolidation & Accounting, Financial Services, US Shared Service, Data Protection und Export Control & Customs.

