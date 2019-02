NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street konzentriert sich aktuell auf die positiven Schlagzeilen und blendet die negativen eher aus. Bereits am Vortag hatte sich die Stimmung im Handelsverlauf verbessert, ohne dass es konkreter Impulse bedurfte. Vor der mit Spannung erwarteten Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump hält der Optimismus noch ein wenig an, der Aktienterminmarkt deutet am Dienstag einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Trump wird sich erst nachbörslich (Mittwoch 03:00 MEZ) äußern, aber Anleger verteilen moderate Vorschusslorbeeren.

In der Rede könnte Trump einen ungewohnten Ton anschlagen. Die Ansprache vor dem Kongress werde "Optimismus und Geschlossenheit" vermitteln und stellenweise sogar "visionär" ausfallen, hatte ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses jüngst verkündet. Trump selbst deutete an, er könnte in seiner Rede einen nationalen Notstand ausrufen, um so die benötigten Gelder für sein Kernanliegen einer Mauer an der Grenze zu Mexiko freizugeben.

Anleger hoffen auf Ende das Handelsstreits

Neben diesem Kernanliegen dürfte der Präsident neue Investitionen in die Infrastruktur, die Senkung hoher Arzneimittelpreise, die Beendigung von Kriegseinsätzen im Ausland und - für Anleger im Fokus - die Lage im Handelsstreit mit China thematisieren. Letztlich ist es die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag in diesem Konflikt, auf der der Optimismus an der Wall Street in Teilen fußt.

"Die Rede wird von Investoren aufmerksam verfolgt werden, die sich über die Handelsgespräche mit China und die Grenzsicherheit, insbesondere über die Mauer, informieren wollen. Im vergangenen Monat führte dies zum längsten Regierungsstillstand aller Zeiten und könnte in etwas mehr als einer Woche den nächsten auslösen", sagt Marktanalyst Craig Erlam von Oanda.

Google im Fokus

Neben den großen Themen liefert auch die Berichtsperiode weiterhin entscheidende Impulse. So fällt der Aktienkurs von Alphabet vorbörslich um 1,9 Prozent. Die Google-Mutter hat im vierten Quartal ihren Gewinn unerwartet deutlich erhöht. Auch der Umsatz kletterte deutlicher als erwartet. Allerdings stoßen sich Anleger an sinkenden Margen.

Die Seagate-Aktie knickt um 6,4 Prozent ein, obwohl die Zahlen für das zweite Quartal die Markterwartungen übertroffen haben. Jedoch sieht sich das Unternehmen mit markt- und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert. Der Ausblick auf das kommende Geschäftsquartal enttäuscht.

Nach unten geht es für Gilead um 3,3 Prozent. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Pharmaunternehmens sind durchwachsen ausgefallen. Die Gewinnprognosen des Marktes wurden verfehlt, die Umsatzerwartungen übertroffen.

Die Glu-Mobile-Aktie bricht um 11,8 Prozent ein, nachdem der Ausblick des Handyspieleentwicklers die Marktschätzungen verfehlt hat.

Hartford Financial Services ziehen um 1,8 Prozent an. Das Investment- und Versicherungsunternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Dollar bekanntgegeben. Zudem hat das Ergebnis für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen.

Estee Lauder Companies schießen um 10,4 Prozent nach oben, der Kosmetikkonzern liefert überzeugende Geschäftszahlen und einen erhöhten Ausblick ab.

Am Devisenmarkt bleibt der Dollar gefragt, auch hier sprechen Anleger von einer optimistischen Grundhaltung zur Trump-Rede. Der ICE-Dollarindex steigt den zweiten Tag in Folge und gewinnt weitere 0,1 Prozent. Der Euro geht mit 1,1431 Dollar um und zum Vorabend kaum verändert. Gute Daten aus der Eurozone zu den Einkaufsmanagerindizes stehen schwachen zum Einzelhandel gegenüber.

Die Rentennotierungen treten auf der Stelle, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeigt sich mit 2,73 Prozent nahezu unverändert. Investoren warteten hier auf die Einkaufsmanagerindizes von Markit bzw. ISM zum Dienstleistungsgewerbe, aber letztlich auch auf die Trump-Rede, heißt es im Handel.

Venezuela Taktgeber bei Öl

Die Erdölpreise geben wie schon am Vortag nach. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 0,8 Prozent auf 54,10 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 0,9 Prozent auf 61,96 Dollar je Fass. Die Krise in Venezuela bleibe einer der Taktgeber am Ölmarkt, heißt es. Derzeit gehen die venezolanischen Ölexporte angesichts strenger US-Sanktionen erheblich in die Knie. Dieser Beinahekollaps droht sich stärker auf die Ölmärkte auszuwirken als viele Experten bisher erwartet hatten, wie Insider berichten. Vieles sei aber bereits eingepreist. Der Nachfrageausblick auf 2019 sei nicht sehr erbaulich, sagt ein Händler.

Der Goldpreis erholt sich um 0,2 Prozent auf 1.315 Dollar. Die nicht mehr steigenden US-Renditen verschafften dem Edelmetall etwas Luft - trotz der Dollarstärke, so Teilnehmer.

