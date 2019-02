Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern übertreffe die Erwartungen das achte Quartal in Folge, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beide Sparten, Erschließung und Förderung (Upstream) sowie die Verarbeitung und Vermarktung von Ölprodukten (Downstream), hätten seine Prognosen im vierten Quartal geschlagen. BP habe sein Glück wieder gefunden und das werde auch der Aktienkurs tun. Clint bestärkte die Einstufung der Aktie als "Top Wahl"./elm/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 08:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-02-05/15:46

ISIN: GB0007980591