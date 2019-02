Villach (ots) - 2 Tage, 4 Experten, 4 Workshops



Nach der erfolgreichen Durchführung des ersten Events 2017 auf der Seiseralm laden Rizzato Spa Consulting, das Tourismusberatungsunternehmen Kohl & Partner und das KlarSteller Netzwerk nun erneut zum "Gipfeltreffen" ein. Die Veranstaltung, die unter dem Motto "Gut aufgestellt" vom 22. bis 23. Mai 2019 im Nature Family Resort Feuerstein in Südtirol stattfindet, ist ausgerichtet auf Spa-Betriebe und Day Spas ebenso wie auf Hotels. Vier Experten be- und erarbeiten gemeinsam mit den Teilnehmern unter anderem Themen wie Gäste- und Mitarbeiterbindung, Kunden- und Qualitätsmanagement sowie Betriebskonzept und Marketingstrategien.



Zielgruppe der Veranstaltung sind Hotelinhaber sowie Direktoren und Führungskräfte aus der Hotel-, Spa- und Tourismusbranche. Mit der innovativen Methode der Systemaufstellung erarbeiten die Teilnehmer intuitiv aber trotzdem immer mit dem klaren Fokus auf die Bereiche Hotel und Spa die folgenden Themen



- Erfolgreiche Zukunft - Ihre Potenziale - Marketing & Vertrieb im Spannungsfeld von Digitalisierung und Generation Z - Führung & Erfolg - zielorientierte Führung im Wandel der Generationen - Erfolgsfaktoren für Konzepte - zukunftsfähig in den Markt - Mitarbeiter- und Gästebindung heute - morgen - zukünftig - Qualitätsmanagement & Betriebskonzept - die innere Struktur als Wirbelsäule für Erfolg - Die innere Haltung - Wirkung & Auswirkung



Als Veranstaltungsort dient das Nature Family Resort Feuerstein am Brenner in Südtirol, das den Teilnehmern für die zwei Tage exklusiv zur Verfügung steht.



Durch die Workshops führen die vier Fachreferenten Dagmar Rizzato, Geschäftsführerin von Rizzato Spa Consulting, Karin Niederer, Managing Partner bei Kohl & Partner, Dr. Friedrich Assländer, Lehrtrainer für Systemaufstellung und Coach sowie Christian Göwecke, zertifizierter Organisationsaufsteller und Unternehmensberater mit Spezialisierung auf Hotel- und Familienunternehmen.



Das "Gipfeltreffen" findet vom 22. bis 23. Mai 2019 im Nature Family Resort Feuerstein am Brenner in Südtirol statt. Teilnehmer, die sich bis 17. März 2019 anmelden zahlen 790 Euro pro Person für zwei Tage, bei Anmeldung ab 18. März liegen die Kosten bei 860 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen per Email unter info@spa-consulting.com oder telefonisch unter +49 (0)7542 946990.



Über Kohl & Partner:



Die Kohl & Partner GmbH ist ein unabhängiges und international tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt im alpinen Raum und mehr als 35 Jahren Erfahrung. Das Tourismusberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Villach (Österreich) ist spezialisiert auf die Hotel- und Tourismuswirtschaft und verfügt aktuell über ein Netzwerk aus sieben Büros in vier Ländern sowie ein Berater-Team von über 40 Experten. www.kohl.at



Kontakt: Informationen zur Veranstaltung: Karin Niederer Kohl & Partner GmbH Hans-Gasser-Platz 9, 9500 Villach, AUSTRIA Tel. +43 (0)4242 21123 E-Mail:karin.niederer@kohl.at



Pressekontakt: Yvonne Pollakowsky Kohl & Partner GmbH Hans-Gasser-Platz 9, 9500 Villach, AUSTRIA Tel. +43 (0)4242 21123 E-Mail:yvonne.pollakowsky@kohl.at