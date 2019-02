Unterföhring (ots) - - Die ersten Spiele nach der WM-Pause für jedermann frei empfangbar: die Konferenz des 20. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga mit den Sky Experten Stefan Kretzschmar und Martin Schwalb am Donnerstag ab 18.30 Uhr live auf Sky Sport News HD



- Exklusiv für Sky Kunden: Von Mittwoch bis Sonntag zeigt Sky insgesamt elf Einzelspiele aus der DKB Handball-Bundesliga und der EHF Champions League



- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Keine zwei Wochen nach dem Ende der Handball-WM in Deutschland und Dänemark kehren die Stars des Turniers in die DKB Handball-Bundesliga zurück. Neben den Akteuren der begeisternden deutschen Mannschaft stehen insgesamt auch 21 Spieler aus Reihen des Weltmeisters Dänemark und des Finalisten aus Norwegen in Diensten deutscher Klubs und versprechen bei Sky auch weiterhin Weltklasse-Handball im deutschen Fernsehen.



Die WM-Stars sind zurück: Die Konferenz des 20. Spieltags am Donnerstag auf Sky Sport News HD live im Free-TV



Beim ersten Auftritt von vielen der Protagonisten der WM können alle



Handball-Fans in Deutschland auch im Free-TV live dabei sein. Sky Sport News HD überträgt an diesem Donnerstag die erste Konferenz des neuen Jahres für jedermann frei empfangbar live.



Im Rahmen der Konferenz des 20. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga sehen Handballfans die Spiele FRISCH AUF! Göppingen gegen den THW Kiel, HSG Wetzlar gegen die SG Flensburg-Handewitt, TBV Lemgo Lippe gegen die Füchse Berlin, TSV Hannover-Burgdorf gegen den TVB 1898 Stuttgart und VfL Gummersbach gegen die Eulen Ludwigshafen.



Moderatorin Katharina Kleinfeldt begrüßt die Zuschauer um 18.30 Uhr und führt durch die Konferenz. Zu hören sind dort unter anderem auch die Sky Experten Stefan Kretzschmar und Martin Schwalb, die als Co-Kommentatoren im Einsatz sind. Kretzschmar berichtet an der Seite von Karsten Petrzika von der Begegnung des Tabellenführers aus Flensburg in Wetzlar, Schwalb und Markus Götz kommentieren die Begegnung zwischen Göppingen und Verfolger Kiel.



Alle Spiel der DKB Handball-Bundesliga live bei Sky Sport



Nur bei Sky können Handball-Fans in Deutschland bei allen 306 Spielen der besten Liga der Welt live dabei sein. In der Regel donnerstags und sonntags überträgt Sky alle Begegnungen wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz. Darüber hinaus überträgt Sky auch alle Partien der deutschen Klubs in der Velux EHF Champions League sowie das abschließende EHF Final4 in Köln live.



Nach dem Ende der Winterpause können Sky Kunden ab diesem Mittwoch bis Sonntag insgesamt elf Partien aus dem deutschen Oberhaus und der europäischen Königsklasse live erleben.



Neben den fünf Einzelspielen am Donnerstag ab 18.30 Uhr überträgt Sky am Samstagabend die Partie der Rhein-Neckar Löwen gegen den Bergischen HC (ab 20.15 Uhr) und am Sonntag die Begegnungen zwischen Erlangen und Minden ab 13.00 Uhr sowie Magdeburg - Melsungen und Bietigheim - Leipzig im Anschluss ab 15.55 Uhr.



Umrahmt wird der 20. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga bei Sky von den Auftritten der beiden deutschen Klubs in der EHF Champions League. Am Mittwochabend ab 18.30 Uhr empfangen die Rhein-Neckar Löwen mit Vardar Skopje den Titelträger von 2017, der derzeit einen Punkt vor den Löwen auf Platz zwei der Gruppe A rangiert. Sky Experte Martin Schwalb und Markus Götz kommentieren die Begegnung. Am Sonntagabend melden sich dann Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika ab 16.45 Uhr mit dem Spiel der SG Flensburg-Handewitt beim ukrainischen Serienmeister Motor Saporischschja. Mit einem Sieg in der Ukraine würde der Deutsche Meister einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.



Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein



Die Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.



Der 20. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 11. Spieltag der EHF Champions League live bei Sky:



Mittwoch:



18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Vardar Skopje live auf Sky Sport 6 HD



Donnerstag:



18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport News HD und Sky Sport 1 HD



18.30 Uhr: HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2 HD



18.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - THW Kiel live auf Sky Sport 3 HD



18.30 Uhr: TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin live auf Sky Sport 4 HD



18.30 Uhr: VfL Gummersbach - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 5 HD



18.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 6 HD



Samstag:



20.15 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Bergischer HC live auf Sky Sport 1 HD



Sonntag:



13.00 Uhr: HC Erlangen - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 1 HD



15.55 Uhr: SC Magdeburg - MT Melsungen live auf Sky Sport 1 HD



15.55 Uhr: SG BBM Bietigheim - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 2 HD



16.45 Uhr: HK Motor Saporischschja - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 3 HD



