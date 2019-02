San Francisco - Jedes Jahr tummeln sich beim Super Bowl Dutzende von namhaften Werbetreibenden, um mit ihren Botschaften Millionen von Zuschauern weltweit zu erreichen. Das war in diesem Jahr nicht anders. Vorgestern Abend konnten wir gleich mehrere ansprechende Anzeigen sehen - von bekannten Marken wie Doritos, Google und Pepsi bis hin zu Beiträgen aufstrebender Unternehmen wie Bumble und Expensify.

Wie jedes Jahr analysierte Salesforce mit Hilfe der Social-Media-Marketinglösung von Marketing Cloud, Social Studio (https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/social-media-marketing/), was die Nutzer auf Twitter über die Top-Werber sagten. Zum zweiten Mal in Folge haben wir ausserdem mit Einstein Vision for Social Studio (https://www.salesforce.com/blog/2017/08/einstein-vision-for-social-studio.html) die Bilder unter die Lupe genommen, die die Zuschauer gepostet haben.

Unsere Daten zeigen: Die Anzeige Bud Light/Game of Thrones lag beim 53. Super Bowl ganz vorne. Eine Überraschung für viele, war sie aber insbesondere durch die Kombination aus Game of Thrones und Anheuser Busch äusserst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...