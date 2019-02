Fußballklubs in finanzieller Not sammeln oft Geld von ihren Fans ein. Jüngstes Beispiel ist der HSV. Doch als Investment sind die Papiere ungeeignet.

Die Risikohinweise könnten deutlicher kaum sein: sportlicher Misserfolg, personelle Abgänge, hohe Spielergehälter oder ein Lizenzverlust für die Zweite Bundesliga - all diese Faktoren könnten die finanzielle Situation des Hamburger SV belasten.

So steht es in den Bedingungen für die neue, bis 2026 laufende Fananleihe, die der HSV ab dem 18. Februar verkaufen will.

Der HSV ist nicht der erste Verein, den es an den Kapitalmarkt drängt. Dem Lieblingsverein einen neuen Topstar ermöglichen, privater Sponsor für den Ausbau des Vereinsgeländes werden - für viele Fans ist das eine verlockende Aussicht.

Eine Fananleihe wirkt für Fußballanhänger unter den Anlegern darum auf den ersten Blick wie eine gute Idee. Aber lohnt sich das Geschäft für die Anleger wirklich?

Daran sind Zweifel erlaubt. Angesichts der beim HSV gelisteten Risiken müssen Anleger schon glühende Fans sein, wenn sie ihrem Verein sieben Jahre lang Geld zu einem Zinssatz von sechs Prozent leihen. In den Anleihebedingungen räumt der Verein selbst ein, die Verzinsung liege "unter Marktniveau" - vor allem weil der Verein 2018 ein zweistelliges Millionenminus einfahren wird, wie Finanzchef Frank Wettstein kürzlich einräumte.

Der HSV ist der bisher jüngste Fußballklub, der sich mit einer Fananleihe auf den Markt wagt. Ähnlich wie Mittelstandsanleihen ist die Anlageklasse jedoch wegen des hohen Risikos bei magerer Rendite in Verruf geraten. Für die Vereine sind sie oft der letzte Schritt, um eine Insolvenz abzuwenden.

Die einhellige Meinung von Finanzexperten ist daher: Wer sein Investment nicht als Beitrag zur Sanierung ...

