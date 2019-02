Die Wall Street hat am Dienstag ihre seit Wochen anhaltende Erholungsrally fortgesetzt. Damit trotzte sie dem weiter ungelösten Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie einem möglichen erneuten Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte. Im Fokus stand die von Anlegern negativ aufgenommene Quartalsbilanz der Google-Mutter Alphabet . Heimische Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.

In der ersten Handelsstunde stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,52 Prozent auf 25 370,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,36 Prozent auf 2734,59 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,74 Prozent auf 7011,23 Zähler vor.

"Jetzt muss sich zeigen, ob der Dow wirklich durch eine nachhaltige Nachfrage in seinem Aufwärtstrend verbleiben kann", heißt es in einem aktuellen Kommentar von Index-Radar. Deren Experten hatten in den vergangenen Wochen immer wieder vor einem Rückschlagsrisiko beim US-Leitindex gewarnt./gl/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

