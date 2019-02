Empower Clinics Inc.: Datametrex gibt Cannabis-AI-Pilotprogramm mit Empower bekannt DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Kooperation Empower Clinics Inc.: Datametrex gibt Cannabis-AI-Pilotprogramm mit Empower bekannt 05.02.2019 / 16:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Datametrex gibt Cannabis-AI-Pilotprogramm mit Empower bekannt TORONTO, Kanada. 5. Februar 2019. Datametrex AI Limited (TSXV: DM) (das "Unternehmen" oder "Datametrex") meldet ihr Abkommen für eine Partnerschaft mit EMPOWER CLINICS INC. (CSE: EPW) ("Empower") durch ihre Tochtergesellschaft Canntop AI Inc. ("Canntop") hinsichtlich der Erstellung eines Pilotprogramms ("Pilot") unter Verwendung von Artificial Intelligence ("AI", künstliche Intelligenz) zur Analyse und Einblick in Patientendaten der Empower, Behandlungsempfehlungen und allgemeiner Langzeiteffektivität der Patientenpflege. Dies erfolgt zur Identifizierung von Verbesserungen und der Effizienz bei langfristiger Patientenpflege. Empower beabsichtigt die Verwendung von Canntops AI-Plattform, um umsetzbare Einsicht zu gewinnen, wie Sozialdaten der Konsumenten ein landesweites Interesse an Produkten auf CBD-Basis, alternative Schmerztherapieoptionen und den Einsatz von Therapien auf Cannabisbasis generieren. Das anfängliche Pilotprogramm wird Empowers Patientendaten in einer mit HIPAA konformen Art verwenden, um zu bestimmen, ob normalisierte Daten mittels Datametrexs AI-Lösungen generiert werden können. Dies dient zum Verständnis wie Patientenpflege und von Ärzten angeleitete Behandlungsempfehlungen durch ernsthafte Anspruchsvoraussetzungen der Patienten positiv beeinflusst werden. "Wir glauben, dass AI-Hilfsmittel zur Analyse der beachtlichen Datenmengen in Empowers Datenbank und der zusätzlichen Daten aus der vor Kurzem bekannt gegebenen geplanten Sun-Valley-Akquisition Empower zu einem führenden Unternehmen im Bereich Datenverarbeitung in der Cannabisbranche machen können," sagte Steven McAuley, Empowers Chairman und CEO. Er sagte weiter: "Die Resultate unserer AI-Arbeiten mit Datametrex werden das Unternehmen definitiv als ein im Ausbildungsbereich führendes Unternehmen positionieren und wir planen eine Zusammenarbeit mit der Branche, um letztendlich die Patientenpflege zu verbessern." "Datametrex hat bereits ihre AI-Lösung von Nexalogy für Studien von Health Canada im Cannabissektor verwendet, um Verbraucherbverhalten und Muster zu verstehen, die auf durch soziale Medienkanäle generierten massiven sozialen Einsichten basieren," sagte Jeffrey Stevens, Datametrexs President und COO. "Wir glauben, dass ein AI-Pilotprogramm mit Empower das Potenzial besitzt, bahnbrechende Einblicke zu geben, die Menschen weltweit alternative Pflegeoptionen bieten können." Über Empower Empower ergreift neue Wachstumsinitiativen, um sich als ein vertikal integriertes diversifiziertes Gesundheits- und Wellnessunternehmen mit einem sich vergrößernden Netzwerk von mit Ärzten besetzten Kliniken und einer vielfältigen CBD-Produktstrategie sowie als führendes Unternehmen bei der CBD-Extraktion aus Hanf, Forschung und Entwicklung zu positionieren. Behandlungslösungen konzentrieren sich auf die Ausbildung, Daten und Effizienz in Verbindung mit anderen Modalitäten zur Unterstützung der Patienten mit ernsthaften Anspruchsvoraussetzungen wie z. B. chronischen Schmerzen, PTSD, Schlafstörungen, Opioid-Abhängigkeit, Epilepsie und anderes. Man erwartet, dass Empowers geschützte Produktlinie "Sollievo" den Patienten eine Vielzahl von Verabreichungsmethoden für von Ärzten empfohlenen Produktoptionen auf Cannabidiol (CBD)-Basis in ihren Kliniken, Online und bei großen Einzelhändlern bieten wird. Mit über 120.000 Patienten, einer sich vergrößernden Klinikanzahl, einem Fokus auf neue Technologien einschließlich Tele-Medizin und einer sich erweiternden Produktentwicklungsstrategie ist Empower bereit, nach Verabschiedung des Agriculture Improvement Act (Agrargesetz) im Wert von US$867 Mrd. in den USA aus den explosiven Wachstumserwartungen Kapital zu schlagen. Über Datametrex Datametrex AI Limited ist ein auf Technologie fokussiertes Unternehmen mit Kontakt zu Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz) und maschinelles Lernen durch ihre unternehmenseigenen Tochtergesellschaften Nexalogy ( www.nexalogy.com) und Canntop AI ( www.canntop.com) und durch Implementierung der Blockchain-Technologie für sichere Datenübertragungen durch ihr Beteiligungsunternehmen Graph Blockchain ( www.graphblockchain.com). Weitere Informationen über Datametrex finden Sie unter: www.datametrex.com. Für weiter Informationen kontaktieren Sie bitte: Jeffrey Stevens - President & COO Tel: (647) 400-8494 E-Mail: jstevens@datametrex.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 05.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 