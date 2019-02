Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst legen die Länder an diesem Mittwoch kein konkretes Angebot auf den Tisch. "Wir gehen offen in diese Gespräche", sagte Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) als Verhandlungsführer der Länder am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe für die Arbeitgeberseite immer gesagt, dass wir eine Verhandlungslösung anstreben. Und dass wir vorschlagen, dass man alle Themenkomplexe durchdiskutiert und dann versucht, eine Lösung zu finden."

Die Tarifverhandlungen hatten Ende Januar begonnen und werden am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam fortgesetzt. Eine dritte Runde ist für den 28. Februar und 1. März angesetzt. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Kollatz wies das zurück. Nach Berechnungen der Länder machen die von den Gewerkschaften geforderten Strukturverbesserungen zusätzlich zu den linearen Gehaltserhöhungen noch einmal vier Prozent aus. "Und zehn Prozentpunkte für ein Jahr ist einfach zu viel", so Kollatz. "Deswegen verhandeln wir aber", fügte er hinzu. "In der Vergangenheit war es auch so, dass der Abschluss das Eine und die vorherigen Forderungen das Andere waren." Bei den Ländern sei jedenfalls der Wille da, eine Lösung zu erreichen./kr/DP/fba

