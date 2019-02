Digitalisolatoren verwenden proprietäre Modulationstechniken, um mithilfe eines Trägersignals Daten über eine Isolationsbarriere zu übertragen. Um hohe Datenraten zu erzielen, fällt die Wahl meist auf eine Trägerfrequenz von einigen 100 MHz. Dies hat allerdings die Konsequenz, dass beim Einsatz in der Nähe von Funk-Modulen die Trägerfrequenz des Digitalisolators und ihre Oberschwingungen störend auf die Funksignale des Kommunikationsmoduls einwirken können. Daraus wiederum resultiert die Gefahr einer Beeinträchtigung der Empfindlichkeit des Funkmoduls und somit die von ihm fehlerfrei unterstützte Reichweite. Der vorliegende Artikel beschreibt, mit welchen Methoden sich die Auswirkungen von Digitalisolatoren auf die Empfindlichkeit von Funk-Modulen minimieren lassen, damit diese den erwarteten fehlerfreien Kommunikationsbereich erreichen können.

Wie funktioniert ein Digitalisolator?

Eine in leistungsfähigen Digitalisolatoren häufig implementierte Schaltungsarchitektur zur Übertragung von Daten über die Isolationsbarriere ist das On-Off-Keying (OOK), bei dem der Träger schlicht nur abwechselnd ein und ausgeschaltet wird. Der Iso7741 von Texas Instruments (TI), ein verstärkter Digitalisolator mit hoher Übertragungsrate und robusten EMV-Eigenschaften, nutzt das OOK-Verfahren zur Übertragung digitaler Daten über eine auf Siliziumdioxid basierende Isolationsbarriere. In Bild 1 ist das Blockschaltbild des OOK-basierten Digitalisolators Iso7741 dargestellt, während Bild 2 das Modulationsverfahren illustriert.

Bei einer OOK-basierten Architektur moduliert ein internes Taktsignal den ankommenden digitalen Bitstream. Einer der beiden möglichen Eingangszustände ist durch die Übertragung eines Trägersignals repräsentiert, der andere Zustand dagegen durch die Abwesenheit eines Trägersignals. Das so modulierte Signal lässt sich über die Isolationsbarriere hinweg koppeln und liegt in abgeschwächter Form auf der Empfängerseite an. Der Empfangspfad besteht aus einem Vorverstärker zum Verstärken des ankommenden Signals, gefolgt von einem Hüllkurvendemodulator, der den ursprünglichen digitalen Signalverlauf wiederherstellt. Der Iso7741 wendet außerdem Spread-Spectrum-Modulationsverfahren an, um die aus dem hochfrequenten Träger resultierende Störabstrahlung zu minimieren.

Funkmodule

Bei einem Funkmodul handelt es sich in der Regel um ein kleines elektronisches System mit der Aufgabe, Funksignale zwischen zwei Geräten zu senden beziehungsweise zu empfangen. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Funkmodulen: während die einen für Übertragungsdistanzen im unteren zweistelligen Meterbereich ausgelegt sind, kommen andere auf Entfernungen von einigen Kilometern. Das Design guter Hochfrequenz-Elektronik ist stets eine komplexe Sache, zumal Funkschaltungen immer Grenzwerte bezüglich der elektromagnetischen Störabstrahlungen einhalten müssen. Konformitätsprüfungen und Zertifizierungen von ...

