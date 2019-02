USA: Stimmung der Dienstleister trübt sich erneut ein

TEMPE - Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im Januar erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 1,3 Punkte auf 56,7 Zähler, wie das Institut am Dienstag in Tempe mitteilte. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten mit einem schwächeren Rücksetzer auf 57,1 Punkte gerechnet. Allerdings wurde der Wert des Vormonats auch von 57,6 auf 58,0 Punkte korrigiert.

GESAMT-ROUNDUP/Angst vor der "Werkbank": Altmaier will neue Großkonzerne

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will notfalls mit staatlicher Hilfe Arbeitsplätze in Deutschland sichern und einen Rahmen schaffen für den Aufbau neuer Weltkonzerne "Made in Germany". Feindliche Übernahmen sollen über staatliche Beteiligungen verhindert werden können. In sehr wichtigen Fällen könne der Staat "für einen befristeten Zeitraum als Erwerber von Unternehmensanteilen auftreten", betont Altmaier in einer am Dienstag vorgestellten "Nationalen Industriestrategie 2030". Dafür komme die Schaffung eines Fonds in Betracht. Die Industrie lobte viele Ansätze: es gehe darum, über acht Millionen Arbeitsplätze im In- und Ausland zu sichern.

ROUNDUP 3/Knatsch ums Geld: Koalition von Milliardenlücke kalt erwischt

BERLIN - In der großen Koalition drohen wegen Milliarden-Lücken in der Finanzplanung neue Konflikte, vor allem um die künftigen Verteidigungsausgaben. Zwar plant Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für den Haushalt 2020 noch mit einem Aufwuchs um 2,3 Milliarden Euro in den Bereichen Verteidigung und Entwicklungshilfe. Aber weil es bis 2023 unter anderem wegen geringerer Steuereinnahmen eine Lücke von knapp 25 Milliarden Euro gibt, sind danach bisher keine weiteren Aufstockungen eingeplant. Auch der SPD-Plan für die Grundrente könnte zur Debatte stehen, der für Geringverdiener, die 35 Jahre Beiträge gezahlt haben, ein Plus bis zu 447 Euro im Monat vorsieht.

ROUNDUP: Brexit: May kommt nach Brüssel - Merkel hofft auf gütliche Trennung

BRÜSSEL/TOKIO - Auf der Suche nach einer Lösung im Brexit-Streit kommt die britische Regierungschefin Theresa May am Donnerstag abermals nach Brüssel. May werde EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ihre Ideen vorstellen, und Juncker werde die Regierungschefin "mit Freude empfangen und hören, was sie zu sagen hat", sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte in Japan erneut die Hoffnung auf eine rechtzeitige Einigung, die wirtschaftliche Schäden mildern würde.

ROUNDUP: 'Anwalt der Industrie': Altmaier will neue Konzerne 'Made in Germany'

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will mit verstärkter staatlicher Hilfe Arbeitsplätze in Deutschland sichern und den Rahmen bereiten für den Aufbau neuer Großkonzerne. Feindliche Übernahmen sollen notfalls über staatliche Beteiligungen verhindert werden. In sehr wichtigen Fällen könne der Staat "für einen befristeten Zeitraum als Erwerber von Unternehmensanteilen auftreten", betont Altmaier in der am Dienstag in Berlin vorgestellten "Nationalen Industriestrategie 2030". Dafür komme die Schaffung eines Fonds in Betracht, heißt es in dem Papier.

Transparency: Kaum demokratische Kontrolle in Eurogruppe

BERLIN/BRÜSSEL - Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International bemängelt Geheimniskrämerei und mangelnde demokratische Kontrolle bei den Treffen der Euro-Finanzminister. "Die Eurogruppe agiert als De-Facto-Wirtschaftsregierung, ist aber niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig", hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

ROUNDUP 2/Knatsch ums Geld: Koalition feilscht um Verteidigungs-Milliarden

BERLIN - In der großen Koalition drohen wegen der neuen Milliarden-Lücken in der Finanzplanung Verteilungskonflikte, vor allem um die Verteidigungsausgaben. Zwar plant Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für den Haushalt 2020 noch mit einem Aufwuchs um 2,3 Milliarden Euro in den Bereichen Verteidigung und Entwicklungshilfe. Aber weil dem Bund bis 2023 rund 24,7 Milliarden Euro weniger Steuern zufließen als noch im Herbst geschätzt, sind ab 2021 keine weiteren Aufstockungen geplant. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besteht trotzdem darauf, dass die Militärausgaben wie verabredet auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. "Die klare politische Vereinbarung steht: Für das Jahr 2025 1,5 Prozent", sagte sie bei einem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum fällt auf Fünfeinhalbjahrestief

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn weiter verschlechtert, allerdings weniger stark als zunächst gedacht. Wie das Forschungsinstitut Markit am Dienstag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Januar auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren. Der Indikator, der auf einer Unternehmensumfrage basiert, fiel im Monatsvergleich um 0,1 Punkte auf 51,0 Zähler. In einer Erstschätzung hatte Markit einen stärkeren Rückgang auf 50,7 Punkte ermittelt.

Großbritannien: Überraschend starke Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor

LONDON - Die Stimmung in den britischen Dienstleistungsfirmen hat sich zu Beginn des Jahres deutlicher als erwartet eingetrübt. Wie das Institut IHS Markit am Dienstag mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,1 Punkte auf 50,1 Zähler. Analysten hatten im Schnitt einen geringeren Rückgang auf 51,0 Punkte erwartet.

ROUNDUP 3/Merkel in Japan: Besuch zwischen Tenno und digitaler Zukunft

TOKIO - Es ist der protokollarische Höhepunkt des Japan-Besuchs von Angela Merkel - und doch ein Empfang ohne Pomp und Glamour. Als der greise japanische Kaiser Akihito die Kanzlerin am Dienstag zum Gespräch empfängt, tut er dies im Shohiroma, dem Kleinen Audienzraum seiner Residenz im streng abgeriegelten Park des kaiserlichen Palastes von Tokio. Die Kanzlerin ist im blauen Blazer mit schwarzer Hose erschienen, der Kaiser im elegant-schlichten schwarzen Anzug.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0300 2019-02-05/17:06