Der Dax hat sich am Dienstag von seiner starken Seite gezeigt und ist auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen. Nach der Hängepartie der vergangenen Woche übernahmen die Bullen wieder das Zepter. Der Leitindex knüpfte an die Gewinne vom Jahresbeginn an und stieg um 1,71 Prozent auf 11 367,98 Zähler. Der MDax kletterte um 1,31 Prozent auf 24 102,46 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte November.

"Es sieht allerdings danach aus, als wäre dieser Anstieg überwiegend technisch getrieben", sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. So könnte der kontinuierliche Kursanstieg im Verlauf des Tages immer mehr "Bären" am Markt aufgeschreckt haben, vermutete der Analyst. Diese setzen auf fallende Kurse, müssen aber im Fall steigender Börsen diese Positionen auflösen. Das wiederum verstärkt die Aufwärtsbewegung zusätzlich./bek/he

