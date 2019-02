Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG Mietvertragsverlängerungen für große Teile des Portfolios abgeschlossen und sich damit Mieteinkünfte an vielen Standorten langfristig gesichert. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel leicht an und bestätigen das positive Votum für die VIB-Aktie.

Nach Analystenaussage habe der größte Bestandsmieter von VIB Vermögen, die Dehner-Gruppe, die bestehenden Mietverträge an allen 15 Standorten bis ins Jahr 2032 verlängert. Dies unterstreiche die außerordentlich guten Beziehungen von VIB zu den Mietern und sichere die Mieteinkünfte vieler Standorte langfristig. Weiterhin habe das Unternehmen den Zukauf eines weiteren Dehner-Gartenmarkts in Göppingen bekannt gegeben. Nach einem Umbau solle das mit einem 20-jährigen Mietvertrag ausgestattete Objekt Ende 2019 übergeben werden. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf rund 13,5 Mio. Euro.

Zuvor habe VIB einen langfristigen Mieter für ein Projekt im Ingolstädter Interpark gewonnen. Dabei handele es sich um eine doppelstöckige Logistikhalle mit einer vermietbaren Fläche von rund 115 Tsd. qm und einem Projektvolumen von 100 Mio. Euro. Laut SRC werde das Portfolio durch den neuen selektiven Ankauf und die Eigenentwicklungen in der Pipeline weiter wachsen. Dies gelte auch für die Mieteinnahmen. Zudem biete die derzeitige Pipeline in den kommenden Jahren weitere lukrative Entwicklungsmöglichkeiten. Die Analysten erhöhen in der Folge ihr Kursziel auf 25,00 Euro (zuvor: 24,50 Euro) und bestätigen das Rating "Accumulate".

