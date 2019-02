Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nach anfänglichen Verlusten leicht ins Plus gedreht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,06 Prozent auf 165,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,17 Prozent.

Die Unsicherheit um den Brexit stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Zunächst war in Großbritannien der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Januar stärker als erwartet gefallen. Er signalisiert jetzt nur noch eine Stagnation des für Großbritannien besonders wichtigen Sektors.

Wegen des immer noch ungeklärten Brexits ist auf der Insel die wirtschaftliche Verunsicherung besonders hoch. Premierministerin Theresa May sprach in Nordirland über das Grenzproblem mit Irland. Eine Lösung zeichnete sich in der Rede nicht ab. Das britische Parlament hatte eine Einigung der Regierung mit der EU zuletzt abgelehnt. Die Rendite von zehnjährigen britischen Staatsanleihen fiel um 0,05 Prozentpunkte auf 1,22 Prozent.

Die Renditen italienischer Anleihen stiegen hingegen deutlich. Hier war der viel beachtete Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Januar überraschend deutlich gefallen und signalisierte eine Schrumpfung des Sektors. Die italienische Wirtschaft war im vierten Quartal in eine Rezession gerutscht. Die hohe Staatsverschuldung und die lockere Haushaltspolitik der Regierung hatten zuletzt immer wieder Zweifel an der Solidität des Landes geschürt./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0311 2019-02-05/18:06