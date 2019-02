Weiterstadt (ots) -



- 1,0 MPI leistet 44 kW (60 PS) und ist mit manuellem 5-Ganggetriebe kombiniert - FABIA in Verbindung mit 1,0 MPI 44 kW (60 PS) ab 13.090 Euro bestellbar - Neue Einstiegsmotorisierung erfüllt wie alle FABIA-Aggregate Abgasnorm Euro 6d-TEMP



Mit dem neuen 44 kW (60 PS) starken 1,0 MPI* komplettiert SKODA das Motorenangebot des FABIA. Der beliebte Kleinwagen ist in Verbindung mit dem neuen Aggregat in den Ausstattungslinien Active und Amition sowie als Sondermodell COOL PLUS und SOLEIL erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei 13.090 Euro für den FABIA Active. Sämtliche Aggregate der FABIA-Modellfamilie entsprechen der Emissionsnorm Euro 6d-TEMP.



Der neue 1,0 MPI treibt den FABIA mit 44 kW (60 PS) an und ist ausschließlich der Schrägheckvariante vorbehalten. Das Aggregat kombiniert SKODA mit einem manuellen 5-Gang-Schaltgetriebe. Den neuen Einstiegsbenziner bietet die Marke sowohl für die Ausstattungslinien Active und Ambition als auch für die umfangreich ausgestatteten Sondermodelle FABIA COOL PLUS und FABIA SOLEIL an. Der Einstiegspreis liegt bei 13.090 Euro für den FABIA Active 1,0 MPI 44 kW (60 PS).



Der SKODA FABIA ist nach dem OCTAVIA das meistverkaufte Modell der tschechischen Traditionsmarke. Wie alle SKODA punktet der Kleinwagen mit Top-Funktionalität, praktischen Simply Clever-Features und jeder Menge Platz für Personen und Gepäck. Der Laderaum der Schrägheckvariante fasst bei umgeklappten Rücksitzen bis zu 1.150 Liter. Darüber hinaus verfügt die dritte Generation des FABIA auf Wunsch über Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen wie Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Spurhalte- und -wechselassistent sowie Fahr- und Fernlichtassistent.



In puncto Konnektivität hat der FABIA SKODA Care Connect an Bord: Es ist Bestandteil der Konnektivitätslösung SKODA Connect und umfasst Pannenhilfe, Info- und Notruf sowie proaktive Dienste wie Fahrzeugzustandsbericht und Service-Terminvereinbarung. Ebenfalls inbegriffen ist der Fahrzeugfernzugriff über die SKODA Connect-App, der im ersten Jahr kostenfrei ist. Serienmäßig besitzt der FABIA das Infotainmentsystem Swing, das unter anderem einen 6,5 Zoll großen Bildschirm, einen SD-Kartenslot und einen USB-Anschluss beinhaltet.



SKODA FABIA - neue Motorisierungen und Preise



Motorisierung Getriebe UVP in Euro



1,0 MPI 44 kW (60 PS) 5-Gang manuell Active: 13.090 1,0 MPI 44 kW (60 PS) 5-Gang manuell Ambition: 14.990 1,0 MPI 44 kW (60 PS) 5-Gang manuell COOL PLUS: 13.290 1,0 MPI 44 kW (60 PS) 5-Gang manuell SOLEIL: 16.090



Eine detaillierte Preisübersicht aller verfügbaren Motor- und Modellvarianten des SKODA FABIA steht unter www.skoda-presse.de zur Verfügung.



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



FABIA 1,0 MPI 44 kW (60 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse C



FABIA COOL PLUS 1,0 MPI 44 kW (60 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse C



FABIA SOLEIL 1,0 MPI 44 kW (60 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse C



