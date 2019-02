Die Zahlungsverkehrs- und Finanznachrichtenlandschaft verändert sich. Wie können Banken im Zeitalter des Wandels erfolgreich sein? Hier ist eine Anleitung …

Seitdem es Banken gibt, werden sie nicht nur als Quelle wirtschaftlicher Macht, sondern auch als mustergültige Beispiele für überdauernde innere Stabilität angesehen. Aber dieses Bild ändert sich gerade. Neue Technologien, regulatorische Veränderungen und die Erwartungen der Verbraucher an die Art und Weise, wie Unternehmen bezahlen und bezahlt werden, revolutionieren die Alltagsrealität der Banken. Wie werden sich diese Änderungen auf die Zahlungsverkehrs- und Finanzmanagementlandschaft auswirken?

Laut Peter Hazou, Entwicklungsleiter der World Wide Financial Services Industry Group von Microsoft, befindet sich die Branche in einem entscheidenden Moment, und der Erfolg von Finanzdienstleistungsunternehmen «hängt davon ab, wie erfolgreich sie den Wandel ausnutzen, um neue Werte zu schaffen, und sich als unverzichtbarer Partner in immer stärker voneinander abhängigen Netzwerken und komplexen Wertschöpfungsketten zu etablieren, die geschäftliche, geographische und branchenspezifische Grenzen überschreiten.»

Das aktuelle Whitepaper «The Changing Payments and Financial Messaging Landscape» diskutiert dieses neue Paradigma ausführlich. Besonderes Gewicht kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...