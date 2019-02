Die Aktie von Archer Daniels Midland markierte am 8. Oktober bei 52,06 US-Dollar ein Hoch, das viele Anleger zu Gewinnmitnahmen nutzten, sodass der Kurs seinen Aufwärtstrend beendete und in eine Korrektur überging. Diese dauerte bis zum 26. Dezember an und ließ den Kurs auf ein Tief von 39,16 US-Dollar zurückfallen.

Die zum Jahresende einsetzende Erholung wurde im Januar fortgesetzt. Dies ermöglichte der Aktie, die 50-Tagelinie bei 44,16 US-Dollar zu erreichen. Signifikant überwinden konnten ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...