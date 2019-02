Gestoppte bzw. gedrehte Serien: KTM Industries +0,74% auf 54,4, davor 5 Tage im Minus (-4,95% Verlust von 56,6 auf 53,8), Strabag +1,16% auf 30,6, davor 5 Tage im Minus (-3,2% Verlust von 31,25 auf 30,25), Cleen Energy -3,64% auf 3,18, davor 4 Tage im Plus (29,92% Zuwachs von 2,54 auf 3,3), Valneva +0,31% auf 3,25, davor 4 Tage im Minus (-4,42% Verlust von 3,39 auf 3,24), DO&CO -0,82% auf 84,8, davor 3 Tage im Plus (2,89% Zuwachs von 83,1 auf 85,5), Mayr-Melnhof -0,68% auf 116,8, davor 3 Tage im Plus (2,44% Zuwachs von 114,8 auf 117,6). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Kapsch TrafficCom 33,65 (MA100: 33,66, xD, davor 25 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: AMS (bester), Betbull Holding (bester), Oberbank AG ...

