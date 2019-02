Die Prozessrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat belasten die Aktie des Pharmakonzerns stark. Doch für allzu viel Pessimismus gibt es kaum Grund.

Bayer-Aktionäre konnten sich in den letzten Wochen erstmals seit Langem wieder über eine kleine Kurserholung freuen. Für größeren Jubel indes haben sie nach wie vor wenig Anlass. Gegenüber dem Höchststand Mitte 2015 notiert die Aktie noch immer mehr als 50 Prozent im Minus, in den letzten zwölf Monaten büßte sie gut 30 Prozent ein.

Und zumindest vordergründig passt die Nachrichtenlage zum Kursverlauf. Bayer kämpft im Grunde in allen Geschäftsfeldern mit Schwierigkeiten. Größter Belastungsfaktor sind nach wie vor die Prozessrisiken im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat, die sich der Konzern mit der Übernahme von Monsanto einkaufte.

Die spektakuläre Niederlage im ersten Prozess um mögliche Krebsrisiken sorgte für eine wachsende Zahl an Klagen und trieb zugleich die Schätzungen für mögliche Schadensersatz- oder Vergleichszahlungen.

Auch in den anderen Segmenten läuft es nicht rund: Im Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten verbucht Bayer seit drei Jahren kräftige Ertragsrückgänge und musste mit Wertberichtigungen von mehr als zwei Milliarden Euro auf die gravierenden Schwächen bei etlichen Marken reagieren, die man vor fünf Jahren mit der Übernahme der OTC-Sparte von Merck & Co. erwarb.

Im Pharmageschäft wiederum wird der Konzern durch Qualitätsprobleme in de Produktion und härterer Konkurrenz gebremst. So mangelt es offenbar an Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, um in vier bis fünf Jahren den Patentablauf der beiden Blockbuster Xarelto und Eylea zu kompensieren. Mit einem harten Sparprogramm will der Konzern nun seine Forschung zugleich beschleunigen und effizienter machen.

Doch ungeachtet solcher Probleme und der Glyphosat-Panik lohnt es, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Bayer kämpft operativ zwar mit mit einigen Schwächen und Herausforderungen. Im Kern jedoch sind alle drei Bayer-Sparten ...

