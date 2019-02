Im Zuge einer extremen Übertreibung stieg die Aktie der ADVA Optical Network AG bis zum 7. November auf 8,23 Euro an und bildete auf diesem Niveau ihr 2018er Jahreshoch aus. Dem steilen Anstieg folgte eine dynamische Korrektur, die den Kurs der Aktie Anfang Dezember wieder unter die 50-Tagelinie zurückfallen ließ und am 21. Dezember in der Ausbildung eines neuen Tiefs bei 5,90 Euro gipfelte.

Von diesem Tief aus steigt die Aktie im Januar erneut steil an. Es bildete sich schnell ein steiler ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...