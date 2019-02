WIEN, Österreich, Feb. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als Anbieter einer revolutionierenden prädiktiven Sichtbarkeitsplattform in Echtzeit für die Lieferkettenbranche ist Sixfold erfreut, als ‚Representative Vendor' im Gartner Market Guide für Anbieter von Sichtbarkeit in Echtzeit anerkannt zu sein.



"Wir freuen uns darüber, im Market Guide für Sichtbarkeit in Echtzeit in diese erstmalige Liste von Anbietern aufgenommen worden zu sein. Für uns stellt Gartner eine wichtige Instanz dar, die den Wert, den wir unseren Kunden liefern, wirklich bezeugen kann", so Wolfgang Wörner, CEO und Gründer von Sixfold. "Unseres Erachtens wird hierdurch bestätigt, dass wir eine Plattform bereitstellen, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen. Wir haben ein einmaliges Produkt geschaffen, das sich unsere Kunden als bevorzugtes Sichtbarkeits-Tool zunutze machen, um ihre Sendungen aus der Vogelperspektive verfolgen zu können."

Gartner ist das weltweit führende Unternehmen für Forschung und Beratung im Bereich IT und hat den sog. "Magic Quadrant" geschaffen. Gartner hat im November 2018 seinen Bericht veröffentlicht, der einen Überblick über Herausforderungen und Trends im Bereich Sichtbarkeit sowie Angaben zu Lösungsanbietern enthält. Gartners Bericht stellt fest, dass Sichtbarkeit/Verfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette eine der drei wichtigsten geförderten Lieferketteninitiativen im Jahr 2018 war.*

Kunden wie beispielsweise Deutsche Rockwool bestätigen, dass Sichtbarkeit hohe Priorität besitzt. "Die Sichtbarkeit in Echtzeit von Sixfold war für Rockwool der letzte fehlende Baustein", sagt Jens Püttmann, Manager Logistics DE, DEUTSCHE ROCKWOOL. "Jetzt können wir digital die gesamte Lieferkette verfolgen, angefangen bei der Abholung im Werk bis zum Abladen. Alle Informationen liegen in Echtzeit vor, ohne dass der Fahrer Statusmeldungen schicken muss."

Bitte klicken Sie hier , um weitere Informationen über Sixfold sowie über den Bericht zu erhalten oder besuchen Sie www.sixfold.com .



*Gartner, Market Guide for Real-Time Visibility Providers, Figure 1, 27. November 2018

Gartner empfiehlt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in den Forschungsberichten des Unternehmens vorkommen und rät auch nicht Technologieanwendern, nur diejenigen Anbieter zu wählen, die die höchste Bewertung oder sonstige Bezeichnung erhalten haben. Gartners Forschungsberichte enthalten die Auffassungen von Gartners Forschungsabteilung und sollten nicht als Feststellungen von Tatsachen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche Haftung für sämtliche, sowohl ausdrückliche als auch implizierte, Garantien im Hinblick auf diese Forschung ab, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen besonderen Zweck.

Über Sixfold

Sixfold hilft gewerbsmäßigen Befrachtern und Spediteuren, treffsichere Lieferschätzungen zu erhalten und in Echtzeit zu sehen, wo sich ihre Sendungen befinden. Spediteure können ihre Telematiksysteme nahtlos in die Sixfold-Plattform integrieren, wodurch vertraute Befrachter erfahren können, wo sich ihre Sendungen befinden und wann sie ankommen werden - dabei fällt auf beiden Seiten Null manuelle Arbeit an. Weitere Informationen finden Sie unter www.sixfold.com .

