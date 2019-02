FLIR GF77 bietet eine kostengünstigere Gasinspektionskamera-Option, um mehr Fachleuten den Zugang zur Technologie zu ermöglichen.

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) veröffentlichte heute die "FLIR GF77 Gas Find IR", seine erste ungekühlte Wärmebildkamera zur Erkennung von Methan. Diese tragbare Kamera bietet Inspektionsprofis die Funktionen, die sie benötigen, um potenziell gefährliche, unsichtbare Methanlecks in Erdgaskraftwerken, Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien, Industrieanlagen und anderen Standorten entlang der Erdgaslieferkette zu finden. Die GF77 bietet Methangasdetektionsmöglichkeiten zu etwa der Hälfte des Preises von Wärmebildkameras für gekühlte Gasinspektion, um der Öl- und Gasindustrie zu ermöglichen, Emissionen zu reduzieren und eine sicherere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

