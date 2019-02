Mavenir, ein führendes Unternehmen im Bereich Mobilfunkökonomietransformation für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs), gab heute die Ernennung von Terry Hungle zum stellvertretenden Geschäftsführer und Finanzleiter bekannt, der Walter Loh ersetzt. Herr Loh war zuvor als Operationsleiter für Siris Capital tätig und kam zum Zeitpunkt der Übernahme zu Mavenir, um das Unternehmen durch diese Übergangszeit zu führen.

Herr Hungle kam am 14. Januar 2019 erneut zu Mavenir, nachdem er zuvor von 2008 bis 2015 als CFO des Unternehmens tätig war. Seine Funktion als CFO wird am 4. März 2019 wirksam.

"Terry bereichert Mavenir mit umfangreicher und relevanter Branchenerfahrung und Glaubwürdigkeit und er tritt zu einem wichtigen Zeitpunkt in das Unternehmen ein", sagte Präsident und CEO von Mavenir Pardeep Kohli. "Mavenir ist stark positioniert, um seine Führungsposition in der Netzwerkinfrastruktur zu festigen und ich bin begeistert von der Rolle, die Terry spielen wird, um Mavenirs nächste Reisephase voranzutreiben."

Kohli fügte hinzu: "Ich möchte weiterhin Walter für seine vielen Beiträge zu Mavenir danken. Er war maßgeblich an der Entwicklung des Unternehmens beteiligt und leitete erfolgreich alle Finanzaktivitäten in einer Zeit bedeutender Veränderungen und des Wachstums."

Terry Hungle ist ein Branchenveteran, der mehr als 40 Jahre relevante Geschäftserfahrung in seine Position einbringt. Zuletzt war Terry Finanzleiter von Imagine Communications. Vor seiner Tätigkeit bei Imagine war Terry Finanzleiter bei Mavenir und war als Führungskraft am Börsengang des Unternehmens und dem anschließenden Verkauf an Mitel beteiligt.

Herr Hungle sagte: "Ich freue mich sehr, zu Mavenir zurückzukehren. Mavenir war schon immer ein visionäres Unternehmen und ein Marktführer und ich freue mich darauf, an dieser Vision teilzunehmen und dem Unternehmen zu helfen, seine nächste Erfolgsstufe zu erreichen."

Herr Loh sagte: "Es war mir eine große Freude, in den letzten Jahren Teil des Mavenir-Teams zu sein und ich persönlich bin sehr gespannt, wie die Zukunft für das Unternehmen aussieht."

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige 100%ige Softwareanbieter der Branche, der End-to-End-, Cloud-native Netzwerk-Software anbietet. Sein Fokus liegt auf der Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation und der Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (CSPs) durch das Angebot eines umfassenden End-to-End-Produktportfolios über alle Ebenen des Netzwerkinfrastrukturstapels hinweg. Von 5G-Anwendungs-/Serviceschichten bis hin zu Paketkern und RAN Mavenir ist führend bei ausgereiften, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endanwendern innovative und sichere Erfahrungen ermöglichen. Durch die Nutzung branchenführender Neuerungen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und Virtualized RAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 130 Ländern und bedient über 50 der weltweiten Abonnenten.

Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Durch Lösungen, die die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSP Möglichkeiten, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter mavenir.com.

