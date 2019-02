Die Exporte von Obst und Gemüse "Made in Italy" sind 2018 um 12% auf die tiefsten Wert der letzten Dekade, unter 4 Milliarden Kilo gesunken. Das ergibt sich aus einer Analyse von Coldiretti angesichts der Fruit Logistica in Berlin, die führende internationale Handelsmesse in Europa. Bildquelle: Shutterstock.com Wie der Präsident von Coldiretti, Ettore Prandini,...

Den vollständigen Artikel lesen ...