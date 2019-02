Auf der Fruit Logistica 2019 in Berlin wird Bayer neue Kooperationsvereinbarungen mit einigen Unternehmen der Agrarwirtschaft, mit Forschungseinrichtungen und mit dem American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), einer zwischenstaatlichen Organisation in Amerika, bekannt geben. Auf der Fruit Logistica wird Bayer sein neues Gemüsesaatgutportfolio vorstellen. Foto © Bayer...

