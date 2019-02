Belgien produzierte in der Saison 2018/2019 Schätzungen zufolge 273.950 Tonnen Äpfel und 369.506 Tonnen Birnen. Damit hat sich Belgien von der schwierigen Vorjahressaison erholt, als ein starker Frühjahrsfrost den Obstbau hart getroffen hat. Die Produktion von Erdbeeren betrug laut VLAM, Flanderns Agrar-Marketing-Büro, in 2017 47.500 Tonnen, ein Plus von fünf Prozent...

