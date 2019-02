Der zweite Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un findet am 27. und 28. Februar in Vietnam statt. Das sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) in Washington in seiner Rede zur Lage der Nation./hma/dm/DP/zb

