Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sieht keine Grundlage für die Einführung eines Dieselfahrverbots in Oldenburg. Dies ergebe sich aus einer Modellrechnung des Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim zur Ausbreitung der Stickstoffdioxid-Belastung rund um eine Messtation in der Innenstadt, sagte Lies der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Demnach überschreite der Jahresmittelwert auf Höhe der angrenzenden Wohnungen nicht die zulässige Grenze von 40 Mikrogramm. "Das zeigt, dass wir gerade mit Blick auf den Jahresmittelwert keine Grundlage und keinen Bedarf für Fahrverbote haben", sagte Lies.

Ein Ergebnis der Modellrechnung sei auch, dass der Messpunkt zwar für die Ermittlung des Stundenmittelwertes genau richtig sei - aber nicht für den Jahresmittelwert. Dieser sei aber letztlich für die Belastung der Bevölkerung entscheidend. Lies kündigte an, sein Ministerium werde entsprechende Modellrechnungen auch für andere belastete Standorte in Niedersachsen in Auftrag geben.

In mindestens drei niedersächsischen Städten wurden 2018 nach vorläufiger Auswertung die für drohende Dieselfahrverbote maßgeblichen Schadstoffgrenzwerte überschritten: in Hannover, Oldenburg und Osnabrück. Ob auch in Hildesheim der Grenzwert überschritten wurde, müssen Auswertungen noch ergeben./dhe/DP/zb

