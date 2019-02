Aktien- und Anleihekurse steigen im Moment parallel. Das ist ungewöhnlich - und deutet daraufhin, dass Investoren Hilfe von der Notenbank erwarten.

Der zu Jahresbeginn begonnene Aufschwung an den Aktienmärkten setzt sich fort. In dieser Woche markierte der Dax abermals ein neues Jahreshoch - trotz weiterhin durchwachsener Nachrichtenlage. Bemerkenswert ist dabei, was sich gleichzeitig am Anleihemarkt tut. Denn die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist unvermindert rückläufig. Seit Jahresanfang ging sie um neun Basispunkte auf nur noch 0,16 Prozent zurück. In normalen Konjunkturzyklen bewegen sich Renditen und Aktienkurse im Gleichlauf.

Zu beobachten war das etwa in der Aufschwungphase von Anfang 2016 bis Anfang 2018: Während der Dax um knapp die Hälfte zulegte, zogen auch die Bundrenditen an. Im von Konjunkturängsten geprägten vergangenen Jahr dann das umgekehrte Bild: Anleihen waren in ...

