SIEMENS - Die angestrebte Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom steht vor dem Aus. Nach SZ-Informationen will die EU-Kommission den Zusammenschluss an diesem Mittwoch untersagen. Aus EU-Kreisen verlautete, dass die Konzerne die Bedenken der Wettbewerbshüter nicht ausräumen konnten. Damit durchkreuzt Brüssel das deutsch-französische Vorhaben, einen sogenannten europäischen Champion zu schaffen. Die Regierungen in Berlin und Paris hatten sich vehement für einen "Airbus auf der Schiene" ausgesprochen. (SZ S. 1/FAZ S. 15)

FREENET - Freenet kann sich vorstellen, den geplanten Zukauf der Schweizer Beteiligung Sunrise mitzutragen. Die will die Liberty-Tochter UPC übernehmen, deren Preis auf 6 bis 7 Milliarden Schweizer Franken taxiert wird. Allerdings komme es auf die Rahmenbedingungen an. "Wenn sich unsere Position verbessert, sind wir gesprächsbereit. Ein zusätzliches finanzielles Engagement kann ich mir zurzeit jedoch nicht vorstellen", sagt Finanzvorstand Ingo Arnold im Interview der Börsen-Zeitung. Ob der Hamburger Mobilfunkanbieter bei einer größeren Sunrise zunächst an Bord bleiben will, ließ der Manager offen. (Börsen-Zeitung S. 11)

GERMANIA - Die Bundesregierung hat im Vorfeld des Insolvenzantrags der Fluglinie Germania Staatshilfen für das Unternehmen erwogen. Das berichtet Bild mit Verweis auf Regierungskreise. An den Beratungen auf Staatssekretärsebene waren neben dem Bundeswirtschaftsministerium auch das Finanzministerium und das Verkehrsministerium beteiligt. Dabei ging es um einen Betrag von 15 Millionen Euro. Ein Antrag sei allerdings auf Anraten der Beamten zurückgezogen worden, da aus deren Sicht keine Aussicht auf Erfolg bestanden habe. (Bild-Zeitung/FAZ S. 22/Welt S. 1)

ENBW - Kein anderes Land in Europa hat so viele Solaranlagen installiert wie Deutschland. Der Boom der Technologie wurde allerdings teuer erkauft: Die Förderung summiert sich bislang auf mehr als 70 Milliarden Euro. Jetzt zeichnet sich eine Trendwende ab: Der Energiekonzern EnBW will in Brandenburg nicht nur den größten deutschen Solarpark bauen, das Unternehmen will dabei auch komplett auf Subventionen verzichten. "Wir sind fest entschlossen, bald den ersten großen Solarpark zu bauen", bestätigte Technikvorstand Hans-Josef Zimmer dem Handelsblatt. Die Anlage soll genug Strom produzieren, um rechnerisch 50.000 Haushalte zu versorgen. Das Ausmaß ist dabei gewaltig: Die Module werden auf einer Fläche von umgerechnet 225 Fußballfeldern verteilt. Schon 2020 soll der erste Strom fließen. (Handelsblatt S. 14)

HUAWEI - Das Bundeskabinett will entscheiden, ob das 5G-Mobilfunknetz mit Produkten von Huawei entstehen darf. Vodafone entfernt den Ausrüster bereits aus seinem Kernnetz. (Handelsblatt S. 6)

February 06, 2019

