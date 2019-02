Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

5G - Der Zeitplan für die in der zweiten Märzhälfte geplanten Auktion zur Vergabe der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G gerät ins Schleudern. Nach FAZ-Informationen versucht Telefónica/O2, per Eilantrag die Versteigerung zu stoppen. (FAZ S. 16)

HARTZ IV - SPD-Chefin Andrea Nahles hat in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) ihre Pläne für den Umbau des Sozialstaats vorgestellt. Kern des Konzepts "Sozialstaat 2025" ist die Abschaffung des bisherigen Arbeitslosengeldes II. Stattdessen will die SPD eine neue Grundsicherung einführen, die "Bürgergeld" heißen soll. "Wir lassen Hartz IV hinter uns", sagte Nahles. "Mit der Einführung des Bürgergeldes stellen wir das System und den Geist dahinter wieder vom Kopf auf die Füße." Das Konzept soll bei der Klausurtagung des SPD-Parteivorstands am 10. und 11. Februar in Berlin beschlossen werden. Nach den Plänen der SPD soll es in den ersten zwei Jahren des Bürgergeldbezugs eine Übergangsphase geben, in der zum Beispiel die Angemessenheit der Wohnung nicht mehr infrage gestellt wird. (RND)

WELTBANK - US-Finanzstaatssekretär David Malpass könnte der neue Chef der Weltbank werden. Er gilt als Kritiker der Institution und Ökonom mit zweifelhaftem Ruf. Die Personalie droht die Organisation zu beschädigen. (SZ S. 17/Handelsblatt S. 46)

February 06, 2019 00:18 ET (05:18 GMT)

