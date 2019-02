Der Euro hat am Mittwoch die Kursverluste der vergangenen Handelstage fortgesetzt und ist unter die Marke von 1,14 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1394 Dollar gehandelt. Das ist etwas tiefer als am Vorabend und der tiefste Stand seit mehr als einer Woche. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1423 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter erklärten die Kursverluste beim Euro mit der Sorge um die weitere konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone. Zuletzt hatten mehrfach enttäuschende Stimmungsdaten auf ein längerfristiges Abflauen der Wirtschaftsleistung im gemeinsamen Währungsraum hingedeutet.

Im weiteren Tagesverlauf dürften daher weiterhin Konjunkturdaten im Fokus der Anleger am Devisenmarkt stehen. Auf dem Programm stehen Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und Kennzahlen zur Handelsbilanz der USA./jkr/mis

ISIN EU0009652759

AXC0055 2019-02-06/07:15