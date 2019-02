Ihr 2018er Jahreshoch markierte die Evotec-Aktie am 4. September bei 23,36 Euro. Anschließend ging der Wert in eine größere Korrektur über. Dabei wurde am 11. Oktober auf dem Niveau von 14,99 Euro ein Tief ausgebildet. Anschließend stieg der Kurs bis zum 3. Dezember erneut auf 21,82 Euro an. Die Aktie fiel von dort bis zum 27. Dezember jedoch wieder auf das Niveau von 16,21 Euro zurück.

Durch diese Bewegungen entstand auf der Unterseite ein flacher Aufwärtstrend, während sich auf der Oberseite ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...