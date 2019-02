Man mag es kaum glauben: Trotz all der Unruhen um die Deutsche Bank hat der Aktienkurs des Unternehmens im zurückliegenden Monat zugelegt. Nicht viel, aber aktuell steht das Plus auf Monatssicht bei gut drei Prozent. Daran änderte auch eine mögliche Verwicklung in die so genannten "Cum-Ex"-Geschäfte nichts, wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung Mitte Januar berichteten. Die Rolle der Deutschen Bank im Geldwäscheskandal bei der dänischen Danske Bank ist ebenfalls weiter unklar. Doch auch am Dienstag ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...