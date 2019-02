The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0KPQG8 DZ HYP PF.R.983 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9K0 DZ BANK IS.A718 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DHY1503 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.150 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JH31 DZ BANK IS.E.8132 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1RC3 LB.HESS.-THR. A1108/004 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CV9 LB.HESS.THR.CARRARA 17/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW2WB4 LBBW PF.R.4115 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1030877911 KOREA MID PWR 14/19 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1ZBEM8 UNICR.BK IR. 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US66989GAA85 NOVARTIS SEC.INV. 09/19 BD01 BON USD N

CA GOSP XFRA XS1308291803 GOLDMAN S.GRP 16/19FLRMTN BD01 BON USD N

CA ANBJ XFRA XS1362381672 A.N.Z. BKG GRP16/19FLRMTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1369288052 FMS WERTMGMT MTN 16/19 DL BD02 BON USD N