The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0457206800 ABB 19/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0457206818 ABB 19/29 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2E4CN9 AAREAL BANK MTN S.276 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQSP7 KRED.F.WIED.19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SSU4 DEKA TILG ANL 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XS3 LB.HESS.THR.CARRARA02A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XT1 LB.HESS.THR.CARRARA02B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3X53 LB.HESS.THR.CARRARA02E/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3X87 LB.HESS.-THR.IS.02A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3X95 LB.HESS.THR.CARRARA02F/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XV7 LB.HESS.THR.CARRARA02D/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Y52 LB.HESS.THR.CARRARA02S/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Y60 LB.HESS.THR.CARRARA02T/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4V47 LB.HESS.THR. IHS 19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4V54 LB.HESS.-THR.IS.19/26 BD02 BON EUR N

CA A2YA XFRA ES0312342019 AYT CEDULAS CAJ.X 05-25 BD02 BON EUR N

CA XFRA US035240AG57 ANH.-BUSCH INBEV 16/42 BD02 BON USD N

CA XFRA US06051GGX16 BANK AMERI. 2022 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US06051GHQ55 BK AMERICA 19/30 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US06406HCV96 BK OF NY MELLON 2024 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US06406HDA41 BK OF NY MELLON 2025 BD02 BON USD N

CA XFRA US084659AF84 BERKSHIRE HATH.ERGY 2045 BD02 BON USD N

CA XFRA US084664BV29 BERKSHIRE HATH.FIN.13/43 BD02 BON USD N

CA XFRA US10373QAJ94 BP CAP.MK.AM 18-22 BD02 BON USD N