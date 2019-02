Resinco Capital Partners Inc.: Resinco Capital Partners gibt Bestellung von Sir Marc Feldman in den Beirat bekannt DGAP-News: Resinco Capital Partners Inc. / Schlagwort(e): Personalie Resinco Capital Partners Inc.: Resinco Capital Partners gibt Bestellung von Sir Marc Feldman in den Beirat bekannt 06.02.2019 / 07:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Resinco Capital Partners gibt Bestellung von Sir Marc Feldman in den Beirat bekannt Vancouver, British Columbia. 06. Februar 2019. Resinco Capital Partners Inc. (CSE: RIN, OTC: RSCZF, FRANKFURT: L6V1) (das "Unternehmen" oder "Resinco") gibt bekannt, dass das Unternehmen den Pionier und Vorreiter in der modernen Immunologie, Sir Marc Feldman, nach vollständiger Akquisition seines Unternehmens, ReFormation Pharmaceuticals Corp., in den Beirat bestellt hat. ReFormation Pharmaceuticals Corp. ist ein Unternehmen aus dem Bereich des medizinischen Cannabis, das innovative neuartige Therapien zur Reparatur lebenswichtiger Organe und Stammzellen durch Kombination von Cannabinoiden und einem endogenen Reparaturauslöser entwickelt. Sir Marc Feldman, dessen bahnbrechende Forschung bei Entzündungen zur Herstellung einiger der meistverkauften Medikamente der Welt wie z. B. Humira und Remicade führte, befasst sich jetzt mit medizinischem Marihuana durch Gründung der ReFormation Pharmaceuticals zusammen mit Professor Jagdeep Nanchahal. Reformation Pharmaceuticals hat eigens ein Molekül (HMGB1) identifiziert, das die körpereigenen Stammzellen vorbereitet, die Reparatur und Regeneration nach einer akuten oder chronischen Verletzung zu beschleunigen. "Da die Bestimmungen für Marihuana jetzt erleichtert werden, ebnet Feldmann den Weg für eine neue Klasse der von Cannabis abgeleiteten Medikamente zur Behandlung von Schmerzen und anderer Beschwerden. Sein Hintergrund und Fachwissen werden wertvoll sein, da wir das Wachstum im Sektor der auf medizinischem Marihuana basierenden Arzneimittel beschleunigen und die Evolution der Branche ausnutzen," sagt Alex Somjen, President und CEO von Resinco Capital Partners Inc. "Ich bin zufrieden, den Vorsitz in Resincos Beirat zu haben und mit dem Team an der Weiterentwicklung der medizinischen Cannabisbranche der zweiten Generation zu arbeiten," sagte Sir Marc Feldman, Chairman und Gründer der ReFormation Pharmaceuticals. "Durch rigorose klinische Tests, die FDA genehmigte Verfahren verwenden, beabsichtigen wir ReFormations Entwicklung von Cannabisbehandlungen, die die Reparatur von Stammzellen auslösen, dort zu beschleunigen, wo die medizinischen Vorteile auf exakter Wissenschaft und gesetzlichen Bestimmungen basieren." Über Resinco Capital Partners Resinco Capital Partners ist ein globales Investmentunternehmen, das sich darauf spezialisiert, Privat- und Aktiengesellschaften sowie Pharmaunternehmen aus dem Bereich medizinischen Cannabis eine frühzeitige Finanzierung zu bieten. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen frühzeitigen Investmentmöglichkeiten in bislang unterentwickelten Assets und dem Erwerb signifikanter Positionen in frühzeitigen Investmentmöglichkeiten, die das Risikoprofil adäquat reflektieren. Webseite: www.resincocp.com Über ReFormation Pharmaceuticals Corp. ReFormation Pharmaceuticals Corp. ist ein Pharmaunternehmen aus dem Bereich medizinischen Cannabis mit Sitz in Toronto, Ontario. Sein Forschung- und Entwicklungsteam ist an der University of Oxford ansässig. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine innovative Vorgehensweise zur Reparatur lebenswichtiger Organe durch Kombination von Cannabinoiden und einem endogenen Reparaturauslöser (HMGB1). ReFormation beruht auf disruptiver Technologie, die eine neue therapeutische Klasse bieten wird. Das Unternehmen hat ein Molekül identifiziert, das die körpereigenen Stammzellen aus einer breiten Palette an Gewebe vorbereitet, um die Reparatur und Regeneration nach einer akuten oder chronischen Verletzung zu beschleunigen. Die Research-Pipeline des Unternehmens wird weitere IP liefern, die auf Materialzusammensetzung beruhen und es hat ein umfangreiches Arbeitspaket von Tests an Tiermodellen für Krankheiten, wofür keine vergleichbare Behandlung besteht. ReFormation Pharmaceuticals wird von einem Weltklasse-Wissenschaftler, CEO und CSO Professor Jagdeep Nanchahal von der University of Oxford geleitet. Webseite: https://www.reformationpharma.com/ RESINCO CAPITAL PARTNERS INC.: Kontakt Mr. Alexander Somjen, CEO Tel.: 647-362-8998 Medienkontakt Tim Gray, Account Director KCSA Strategic Communications Tel.: 212.682.6300 E-Mail: Resinco@KCSA.com