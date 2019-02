TOKIO (Dow Jones)--Auch zur Wochenmitte geht es mit den Aktienkursen in Ostasien leicht nach oben. Allerdings sind viele Börsen immer noch wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen, so dass auch dort, wo gehandelt wird, dünne Umsätze das Geschäft prägen.

In Tokio legt der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent zu auf 20.875 Punkte. In Sydney, wo der Handel schon beendet ist, gewann der S&P/ASX-200 0,3 Prozent.

Stützend wirken gute Vorgaben der US-Börsen. Nach Börsenschluss in den USA wurde überdies kolportiert, dass in der kommenden Woche US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte der USA, Robert Lighthizer, zu Gesprächen nach China reisen werden. Die Rede des US-Präsidenten Donald Trump zur Lage der Nation hat nach Aussage von Händlern dagegen keinen Einfluss auf das Börsengeschehen.

In seiner Rede forderte Trump China erneut dazu auf, seine Handelspolitik grundlegend zu ändern. Am 1. März läuft eine Frist aus, in der beide Seiten auf weitere Strafzölle verzichten. Sollte bis dahin keine Einigung im Handelsstreit gefunden werden, erhöhen die USA die Einfuhrzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar von derzeit 10 Prozent auf 25 Prozent. Die chinesischen Börsen können wegen der feiertagsbedingten Handelspause auf Trumps Äußerungen nicht reagieren. Auch die Börsen in Südkorea und Neuseeland sind am Mittwoch geschlossen.

Trump kündigte ferner für den 27. und 28. Februar ein neuerliches Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un an, das in Vietnam stattfinden soll. Allerdings war zuvor schon bekannt gewesen, dass ein Termin Ende des Monats anvisiert worden war.

Toyota enttäuscht mit Prognosesenkung

Wichtiger als die Trump-Rede ist an den Börsen die laufende Bilanzsaison. In Tokio fallen Toyota um 0,9 Prozent, nachdem der Automobilkonzern seine Gewinnprognose gesenkt hat. Die schon am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen von Yamaha dagegen kommen gut an; die Aktie springt um 12 Prozent nach oben. NTT Data stürzen dagegen nach Zahlenvorlage um fast 10 Prozent ab.

In Sydney ging es für die Aktie der Commonwealth Bank of Australia um 1,4 Prozent abwärts. Die Bank hatte im ersten Geschäftshalbjahr einen Gewinnrückgang verzeichnet. Für das Minus der Aktie dürften aber auch Gewinnmitnahmen verantwortlich sein, denn am Dienstag hatten die Aktienkurse der australischen Banken in einer Erleichterungsrally kräftig zugelegt. Das Ergebnis einer Untersuchung mutmaßlichen Fehlverhaltens der Banken war nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen. Die Aktien der drei anderen australischen Großbanken Westpac, National Australia Bank und ANZ büßen im Zuge von Gewinnmitnahmen zwischen 1,2 und 1,7 Prozent ein.

Der australische Dollar gibt kräftig nach, nachdem der Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, einen neutralen geldpolitischen Kurs angekündigt hat. Am Dienstag hatte der Aussie zugelegt, nachdem die RBA ihren Leitzins unverändert belassen und sich optimistisch zur heimischen Wirtschaft geäußert hatte. Der australische Dollar fällt auf rund 0,7150 US-Dollar von 0,7240.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.026,10 +0,34% +6,72% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.875,30 +0,15% +4,30% 07:00 Kospi (Seoul) Geschlossen 07:00 Schanghai-Comp. Geschlossen 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.990,21 +0,08% +8,30% 09:00 Taiex (Taiwan) Geschlossen 06:30 Straits-Times (Sing.) Geschlossen 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1397 -0,1% 1,1405 1,1425 -0,6% EUR/JPY 125,12 -0,2% 125,42 125,52 -0,5% EUR/GBP 0,8799 -0,0% 0,8802 0,8758 -2,2% GBP/USD 1,2954 -0,0% 1,2956 1,3048 +1,7% USD/JPY 109,77 -0,2% 109,97 109,85 +0,1% USD/KRW 1119,65 -0,1% 1120,60 1119,86 +0,5% USD/CNY 6,7448 0% 6,7448 6,7448 -1,9% USD/CNH 6,7624 -0,0% 6,7627 6,7651 -1,6% USD/HKD 7,8461 +0,0% 7,8458 7,8452 +0,2% AUD/USD 0,7148 -1,2% 0,7234 0,7261 +1,5% NZD/USD 0,6865 -0,4% 0,6895 0,6900 +2,3% Bitcoin BTC/USD 3.373,05 -1,5% 3.424,34 3.415,55 -9,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,72 53,66 +0,1% 0,06 +17,5% Brent/ICE 62,03 61,98 +0,1% 0,05 +14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,96 1.315,16 -0,1% -1,21 +2,4% Silber (Spot) 15,80 15,85 -0,3% -0,05 +2,0% Platin (Spot) 817,50 819,00 -0,2% -1,50 +2,6% Kupfer-Future 2,82 2,82 +0,2% +0,01 +7,3% ===

