Der Konsumgüterkonzern Church & Dwight Co., Inc. (ISIN: US1713401024, NYSE: CHD) erhöht die Quartalsdividende von 0,2175 US-Dollar auf 0,2275 US-Dollar je Aktie. Dies ist eine Steigerung um 4,6 Prozent. Es ist die 23. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Seit 118 Jahren werden bereits Dividenden ausgeschüttet. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Church & Dwight 0,91 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 60,46 US-Dollar ...

