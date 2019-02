Neue cloudbasierte Lösung steigert Effizienz unbemannter Fluggeräte (UAV) auf beispielloses Niveau und integriert branchenoptimierte Analysen damit wird Delair zum führenden Unternehmenssoftware-Anbieter in der Drohnenbranche

Delair, ein führender Anbieter von kommerziellen Drohnenlösungen, präsentierte heute seine Lösung Delair Aerial Intelligence (delair.ai), die branchenweit umfassendste Plattform zur Umwandlung von Drohnenaufnahmen in für Unternehmen umsetzbare Erkenntnisse. Die neue cloudbasierte Lösung bietet einen umfassend integrierten und komfortablen Workflow für die Verwaltung, Analyse und Weitergabe von Daten, wodurch der Prozess der Erschließung des vollen Potenzials von Luftvermessungen vereinfacht wird. Branchenoptimierte Analysen für spezielle Sektoren und Anwendungsfälle in den Bereichen Bergbau, Steinbrüche, Bauwesen, Strom und Versorgungsbetriebe sowie Landwirtschaft ermöglichen ein höheres Maß an Genauigkeit und Präzision. Damit können unterschiedlichste Unternehmen ihre Ergebnisse verbessern.

Die hardwareunabhängige Plattform stärkt die Position von Delair als vorrangiger Anbieter von Unternehmens-Software-Lösungen für die UAV-Branche. Mit sechsjähriger Erfahrung in der internen Software-Entwicklung und nach erfolgter Übernahme der wichtigsten Aktiva von Airware im Jahr 2018 verfügt Delair heute über das größte Team von Software-Entwicklern, die sich schwerpunktmäßig mit der Verwaltung von Drohnendaten beschäftigen. Das Unternehmen bietet die am besten zu skalierende Plattform und das breiteste Analysensortiment, damit Unternehmen eine digitale Umwandlung ihrer Güter vollziehen können, die sie in die Lage versetzt, Informationen aus von Drohnen jeglicher Art gesammelten Daten zu nutzen.

"Es hat sich klar herausgestellt, dass Daten und Software das wirkliche Finale in puncto effektiver Nutzung von kommerziellen Drohnen durch Unternehmen darstellen. Diese Unternehmen verlangen nicht nur innovative Technologie, sondern auch unternehmensgerechte Lösungen, welche neben der von ihnen benötigte Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit auch die Möglichkeit der Integration in weitere wichtige Unternehmensprozesse bieten. Mit Delair Aerial Intelligence können wir die vereinte Stärke eines unternehmensgerechten Workflows und bewährter branchenspezifischer Analysen bieten, die dazu beitragen, Daten von Luftaufnahmen in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln", so Michael de Lagarde, CEO von Delair

"Die Delair Aerial Intelligence-Plattform ist dazu bestimmt, die in unserem Unternehmen und unserer Branche getroffenen Geschäftsentscheidungen erheblich zu beeinflussen und mit Fakten zu stützen. Wir freuen uns über die zusätzlichen Vorteile und leistungsstarken Analysen, die es unseren Kollegen ermöglichen, schneller als je zuvor auf Informationen zuzugreifen und Daten zu analysieren, wodurch bessere Entscheidungen für unser Unternehmen getroffen werden können", so John Blackmore, Mapping and Survey Supervisor bei Luck Stone, dem größten Familienbetrieb für Schotter-, Sand- und Kiesproduktion in den USA.

