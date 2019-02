Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien, der Taifun "Jebi" und das schwache Kapitalmarktumfeld haben der Munich Re im vierten Quartal einen Dämpfer verpasst. Den weitgefassten Zielkorridor des Jahresergebnisses hat der Rückversicherer aber erreicht. Aktionäre können sich über eine um 65 Cent höhere Dividende von 9,25 Euro je Aktie freuen.

Der DAX-Konzern erreichte wie von Analysten erwartet einen Jahresgewinn von 2,3 Milliarden Euro. Der Versicherer hatte eine Spanne von 2,1 bis 2,5 Milliarden in Aussicht gestellt. Nach Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals peilte das Unternehmen noch die obere Hälfte an, ruderte aber angesichts der Waldbrände in Kalifornien zuletzt aber zurück. Im Vorjahr hatte das hohe Katastrophenaufkommen der Munich Re ein Ergebnis von nur knapp 400 Millionen Euro beschert.

Die Schadensbelastung der Brände und des Taifuns schmälerte das Nachsteuerergebnis des vierten Quartals, das auf 238 Millionen Euro von 538 Millionen im Vorjahreszeitraum einbrach. Nach Anteilen Dritter belief es sich auf 255 Millionen Euro.

Einen Ausblick auf das laufende Jahr gab es noch nicht, den spart sich die Munich Re bis zur Bilanzpressekonferenz im März auf. Konzernchef Joachim Wenning hat sich vorgenommen, die jahrelange Gewinnerosion zu stoppen und die Ergebnisse wieder zu steigern.

February 06, 2019

