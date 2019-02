Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler rechnet auch im neuen Jahr mit einer schwachen Profitabilität im Kerngeschäft mit dem Pkw-Bau. Die Umsatzrendite bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern peilt der Dax -Konzern für die wichtigste Sparte Mercedes-Benz Cars in diesem Jahr zwischen 6 und 8 Prozent an, wie Daimler am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Bereits im vergangenen Jahr war die Pkw-Marge mit 7,8 Prozent unter den mittelfristigen Prognosekorridor von 8 bis 10 Prozent gerutscht. Bei den schweren Lkw rechnet Daimler mit einer Umsatzrendite von 7 bis 9 Prozent (VJ 7,2).

Insgesamt soll der Konzernumsatz vom Vorjahreswert 167,4 Milliarden Euro leicht zunehmen - das heißt um zwischen 2 und 7,5 Prozent. Das im Vorjahr deutlich eingebrochene Ergebnis will Daimler nun wieder leicht vom Vorjahreswert 11,1 Milliarden Euro steigern - bei Ergebnisgrößen bedeutet das zwischen 5 und 15 Prozent. Dabei ist der voraussichtliche Sonderertrag aus der Gründung des Carsharing-Joint-Ventures mit BMW bereits enthalten. Belasten dürfte hingegen ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag für die Verselbstständigung der Sparten. Bedeutend höhere Materialkosten und negative Wechselkurseffekte kommen hinzu./men/stk

ISIN DE0007100000

AXC0072 2019-02-06/08:05