Die Raiffeisen Bank International (RBI )hat vorläufige Zahlen bekanntgegeben. Das Konzernergebnis konnte um 14 Prozent auf 1.270 Mio. Euro gesteigert werden. Laut RBI sind negative Sondereffekte in Höhe von 159 Mio. Euro aus der Verfeinerung der IFRS-9-Modelle sowie aus Vorsorgen für andere außerordentliche Ereignisse, die nicht in den Risikomodellen abbildbar sind enthalten, zudem 120 Mio. Euro aus dem Verkauf des polnischen Kernbankgeschäfts. CEO Johann Strobl: "Wir haben im 4. Quartal die Möglichkeiten zur Bildung von zusätzlichen Risikovorsorgen, die uns die neuen IFRS-Regeln bieten, ausgeschöpft. Außerdem haben wir uns für außerordentliche Ereignisse, die nicht in den Risikomodellen abbildbar sind gut gerüstet." Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...