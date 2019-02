Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Dienstag um 1,9K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Montag bei 522.906 Kontrakten lag. Das Volumen legte zum 1. Mal nach 2 Tagen des Rückgangs zu und diesmal waren es 36,5K Kontrakte. EUR/USD schaut unter 1,1400 Der EUR/USD setzte am Dienstag ...

