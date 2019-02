Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China (Kernland), Hongkong und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: In China (Kernland) und Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

FREITAG: In China (Kernland) findet wegen der Feiertage zum Mondneujahr kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation auf dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko beharrt. "Ich bekomme sie gebaut", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Ansprache vor dem Kongress in Washington. Der fortdauernde Streit mit den oppositionellen Demokraten um die Mauer hatte zu der fünfwöchigen Haushaltssperre geführt, wegen derer seine Rede um eine Woche verschoben worden war. Trump hat in seiner Rede zudem ein Ende der "lächerlichen" und "parteiischen" Untersuchungen von Vorgängen rund um seine Präsidentschaft gefordert. Diese Untersuchungen könnten das derzeitige "Wirtschaftswunder" in den USA abwürgen und behinderten den Gesetzgebungsprozess, sagte Trump. Er bezog sich damit offenbar auf die Untersuchungen eines Sonderermittlers sowie des von den oppositionellen Demokraten dominierten Repräsentantenhauses zu den Moskau-Kontakten seines Wahlkampfteams und anderen möglichen illegalen Vorgängen. Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un werden sich am 27. und 28. Februar in Vietnam zu ihrem zweiten Gipfel treffen. Das kündigte Trump ebenfalls in seiner Rede an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,7% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -54,30 Mrd USD zuvor: -55,49 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.733,10 +0,07% Nikkei-225 20.874,06 +0,14% Hang-Seng-Index Geschlossen Kospi Geschlossen Shanghai-Composite Geschlossen S&P/ASX 200 6.026,10 +0,34%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch zur Wochenmitte geht es mit den Aktienkursen in Ostasien leicht nach oben. Allerdings sind viele Börsen immer noch wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen, so dass auch dort, wo gehandelt wird, dünne Umsätze das Geschäft prägen. Stützend wirken gute Vorgaben der US-Börsen. Nach Börsenschluss in den USA wurde überdies kolportiert, dass in der kommenden Woche US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte der USA, Robert Lighthizer, zu Gesprächen nach China reisen werden. Die Rede des US-Präsidenten Donald Trump zur Lage der Nation hat nach Aussage von Händlern dagegen keinen Einfluss auf das Börsengeschehen. Wichtiger als die Trump-Rede ist an den Börsen die laufende Bilanzsaison. In Tokio fallen Toyota um 0,9 Prozent, nachdem der Automobilkonzern seine Gewinnprognose gesenkt hat. Die schon am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen von Yamaha dagegen kommen gut an; die Aktie springt um 12 Prozent nach oben. NTT Data stürzen dagegen nach Zahlenvorlage um fast 10 Prozent ab. In Sydney ging es für die Aktie der Commonwealth Bank of Australia um 1,4 Prozent abwärts. Die Bank hatte im ersten Geschäftshalbjahr einen Gewinnrückgang verzeichnet. Für das Minus der Aktie dürften aber auch Gewinnmitnahmen verantwortlich sein, denn am Dienstag hatten die Aktienkurse der australischen Banken kräftig zugelegt. Das Ergebnis einer Untersuchung mutmaßlichen Fehlverhaltens der Banken war nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen. Die Aktien der drei anderen australischen Großbanken Westpac, National Australia Bank und ANZ büßen im Zuge von Gewinnmitnahmen zwischen 1,2 und 1,7 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Auch am Dienstag haben zahlreiche Zahlenausweise den nachbörslichen Handel bestimmt. Dabei fiel die Snap-Aktie mit einem kräftigen Plus von fast 22 Prozent auf, nachdem Snap einen deutlich geringeren Verlust als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum gemeldet hatte. Der Aktienkurs von Walt Disney sank in Reaktion auf die Zahlen des Unterhaltungskonzerns um 0,5 Prozent. Electronic Arts rutschten 17,5 Prozent abwärts. Der Hersteller von Video- und Computerspielen hatte die Umsatzerwartungen verfehlt. Microchip Technology stiegen um 4,1 Prozent. Das bereinigte Ergebnis des Halbleiterherstellers für das dritte Geschäftsquartal lag über den Markterwartungen. Um 5,3 Prozent nach oben ging es für Skyworks Solutions. Der Halbleiterhersteller überzeugte micht seinen Geschäftszahlen und einem Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2 Milliarden Dollar. Anadarko Petroleum gaben 3 Prozent nach, nachdem das bereinigte Ergebnis des Energieunternehmens im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt hatte. Zendesk stiegen um 11,1 Prozent. Das Quartalsergebnis und der Ausblick des Software-Unternehmens hatten die Markterwartungen übertroffen. Für die Bloom Energy-Aktie ging es um 0,6 Prozent auf 10,75 Dollar nach oben, nachdem sie zunächst rund 3 Prozent nachgegeben hatte. Das Ökoenergieunternehmen war im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. In der Telefonkonferenz kündigte das Unternehmen für 2019 aber ein höheres Umsatzwachstum an, als Analysten bislang erwartet hatten. Kaum bewegt zeigte sich die Apple-Aktie von der Nachricht, dass die langjährige Vertriebschefin das Unternehmen verlässt. Der Aktienkurs von Allstate reagierte ebenfalls kaum auf die Zahlen des Versicherers.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.411,52 0,68 172,15 8,93 S&P-500 2.737,70 0,47 12,83 9,21 Nasdaq-Comp. 7.402,08 0,74 54,55 11,56 Nasdaq-100 7.023,52 0,91 63,56 10,96 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 839 Mio 790 Mio Gewinner 1.849 1.988 Verlierer 1.079 959 Unverändert 114 102

Freundlich - Die Wall Street hat sich auch am Dienstag auf die positiven Schlagzeilen konzentriert und die negativen eher ausgeblendet. Vor der mit Spannung erwarteten Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump hielt der jüngste Optimismus noch ein wenig an. Trump wird sich erst nachbörslich (Mittwoch 03:00 MEZ) äußern, aber Anleger verteilten schon erste Vorschusslorbeeren. Der Präsident dürfte neue Investitionen in die Infrastruktur, die Senkung hoher Arzneimittelpreise, die Beendigung von Kriegseinsätzen im Ausland und die Lage im Handelsstreit mit China thematisieren. Alphabet stiegen um 0,9 Prozent. Die Google-Mutter hat im vierten Quartal ihren Gewinn unerwartet deutlich erhöht. Auch der Umsatz kletterte deutlicher als erwartet. Der Dow wurde angeführt von Boeing, die ihren jüngsten Höhenflug fortsetzten und sich um weitere 3,3 Prozent verteuerten. Der Konzern teilte mit, eine bedeutende, aber nicht näher quantifizierte Investition in Aerion getätigt zu haben, den Hersteller von Überschallflugzeugen. Die Seagate-Aktie tendierte verlor 0,9 Prozent, nachdem die Zahlen für das zweite Quartal die Markterwartungen übertroffen hatten. Jedoch sieht sich das Unternehmen mit markt- und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert. Der Ausblick enttäuschte. Nach unten ging es für Gilead um 3,4 Prozent. Die Gewinnprognosen des Marktes wurden verfehlt, die Umsatzerwartungen übertroffen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,51 -2,8 2,54 131,0 5 Jahre 2,51 -2,9 2,54 58,3 7 Jahre 2,59 -2,6 2,62 34,7 10 Jahre 2,70 -2,3 2,72 25,4 30 Jahre 3,03 -2,6 3,05 -3,9

Die Rentennotierungen zogen mit dem schwächeren ISM-Index etwas an, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 2,3 Basispunkte auf 2,70 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1390 -0,1% 1,1405 1,1425 -0,7% EUR/JPY 125,08 -0,3% 125,42 125,52 -0,5% EUR/GBP 0,8795 -0,1% 0,8802 0,8758 -2,3% GBP/USD 1,2950 -0,0% 1,2956 1,3048 +1,6% USD/JPY 109,81 -0,1% 109,97 109,85 +0,1% USD/KRW 1120,08 -0,0% 1120,60 1119,86 +0,5% USD/CNY 6,7448 0% 6,7448 6,7448 -1,9% USD/CNH 6,7677 +0,1% 6,7627 6,7651 -1,5% USD/HKD 7,8456 -0,0% 7,8458 7,8452 +0,2% AUD/USD 0,7143 -1,3% 0,7234 0,7261 +1,4% NZD/USD 0,6860 -0,5% 0,6895 0,6900 +2,2% Bitcoin BTC/USD 3.375,78 -1,4% 3.424,34 3.415,55 -9,2%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 06, 2019 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.