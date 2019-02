Das Papier von Snap Inc. ging nachbörslich an der NYSE um 21,88 Prozent nach oben. Somit wird das Papier, was gestern noch bei 7,02 US-Dollar pro Anteilsschein den Börsentag beendet, heute bei um die 8,50 US-Dollar starten. Dies dürfte Anleger in Hochstimmung versetzen. Hintergrund für den nachbörslichen Kurssprung sind die Umsatz- und Gewinnmeldungen, denn diese übertrafen ...

